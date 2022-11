Helfen liegt ihm einfach im Blut

Die rote Jacke an den Nagel hängen? Nein, dazu ist Gotthard Weber nach 56 Jahren viel zu sehr verwachsen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). Aber aus der ersten Reihe will Werthers Ortsbeauftragter jetzt doch zurücktreten. Johanniter „i.R.“ heißt für den 72-Jährigen künftig einfach „in Reichweite“.

Die Verantwortung, die er seit 1994 in diesem (Ehren-) Amt für den JUH-Standort Werther getragen hat, übergibt er bald in neue Hände. Jörg Schütze und Frank Rosendahl übernehmen. Am kommenden Samstag, 11. November, wird es dazu im evangelischen Gemeindehaus eine kleine Feierstunde geben.