Hier bremst Rollsplitt aus

Auf einigen Straßen in Werther bremst Rollsplitt Verkehrsteilnehmer in nächster Zeit aus.

Mehrere Straße in Werther ab Montag betroffen

Mehrere Straßen in Werther werden von Montag an neu gesplittet. Für Verkehrsteilnehmer heißt es dann: Fuß vom Gas.

Die Stadt Werther kündigt an, dass sie am kommenden Montag, 18. Juli, eine so genannte Oberflächenbehandlung vornehmen lässt, landläufig besser als „Splitten“ bekannt.

Es gehe um die Straßen Bransheide, Bergkamp, Am Hengeberg, Schloßstraße sowie Bereiche der Rotenhagener Straße, listet Bauhof-Leiter Lars Dilba auf. Die Bitumen-Emulsion, die maschinell aufgespritzt wird, wird anschließend direkt mit Splitt abgedeckt.

„Deshalb wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt. Durch diese Maßnahme wird die Lebensdauer der Fahrbahnen deutlich erhöht“, erläutert Dilba. Die Maßnahme erhöhe die Lebensdauer der Fahrbahnen deutlich. Der überschüssige Splitt werde zeitnah abgekehrt.