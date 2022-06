In Werther dreht sich alles um die Erdbeere

Wer am Sonntag Lust auf einen schönen Stadtbummel hatte, der war auf dem wiederbelebten Wertheraner Erdbeerfest definitiv gut aufgehoben. Neben einem großen Flohmarkt lockten rund 20 Einzelhändler Kunden in ihre offenen Geschäfte, kulinarische Angebote warteten auf hungrige Passanten und kreative Standbetreiber säumten mit ihren Ständen die Ravensberger Straße.

Erdbeerfest lockt zahlreiche Familien und Ausflügler in die Innenstadt

Antonia Hollensteiner hatte jede Menge Süßes im Angebot. Am Stand vom Hof Venghaus machten die Besucher des Erdbeerfestes besonders gern Halt.

Das Erdbeerfest war bei schönem Sommerwetter ein voller Erfolg und dürfte alle Beteiligten zufrieden gestimmt haben. So auch den für seine schmackhaften Erdbeeren bekannte Hof Venghaus, der an seinem Stand vor dem Wertheraner Bankverein zahlreiche mit frischen Früchten gefüllte Schälchen an den Mann und die Frau brachte. „Die Erdbeeren wurden erst heute morgen gepflückt. Es ist die Sorte „Faith“, erklärte Mitarbeitern Antonia Hollensteiner, die jedoch nicht die Einzige war, die mit Erdbeeren bei den Besuchern punkten wollte.