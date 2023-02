In Werther gibt es eine knappe Mehrheit für die Sparkassen-Resolution

Werther

Für Bürgermeister Veith Lemmen ist die von ihm und seinen Amtskollegen aus den Nordkreiskommunen entworfene Resolution zur geplanten Fusion der Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück ein „Beitrag, in der Hoffnung, den hiesigen Standort zu stärken“. Nach kontroverser Debatte findet die Vorlage eine knappe Mehrheit im HFA, steht aber in der Ratssitzung am Donnerstag erneut auf der Tagesordnung.

Von Johannes Gerhards