In Wietes Wirtshaus gehen die Lichter aus

Theenhausener Kultgaststätte stellt Ende September den Betrieb ein – doch das Team will im Walbaum‘schen Haus in Werther neu eröffnen

Werther

Am Sonntag, 25. September, haben Gäste letztmalig die Gelegenheit, sich in Wietes Wirtshaus verköstigen zu lassen. Danach gibt es noch eine private Feier, bevor Dorota Wiete endgültig die Pforten schließt. Doch mit ihrem bekannten Team will sie bald in Werthers Innenstadt eine neue Gaststätte eröffnen.

Von Johannes Gerhards