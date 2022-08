Intelligente Lösungen sind gefragt

"Pharmaka gehören nicht in die Toilette und sind im Restmüll besser aufgehoben, weil sie dann in der Verbrennungsanlage landen.« Dieser Appell an die Bevölkerung ist Michael Thews, Berichterstatter für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages und Mitglied des Haushaltsausschusses, besonders wichtig, als er gemeinsam mit der direkt gewählten heimischen Abgeordneten Dr. Wiebke Esdar auf der Baustelle der neuen Kläranlage an der Siegfriedstraße zu Gast ist.

