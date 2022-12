Jubel für lange, leuchtende Schlange

Es war gerade dunkel geworden, da setzte sich der lange Lindwurm in Rotingdorf in Bewegung. Eine Stunde später war er nach einem Besuch in Häger in der Innenstadt angekommen, aber auch da war die Fahrt noch lange nicht vorbei. Auch Theenhausen wollte noch besucht werden. Überall fanden sich Zuschauer ein, die fröhlich winkten und sich dankbar zeigten, für dieses besondere "Leuchtzeichen."

