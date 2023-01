Immer mehr Frauen gehen auf die Jagd

Henrike Schierenbeck (19) aus Werther steckt mitten in den Prüfungsvorbereitungen für das "grüne Abitur"

Werther

In ein paar Monaten darf Henrike Schierenbeck allein auf dem Hochsitz „ansitzen“. Die 19-jährige Wertheranerin steckt mitten in den Vorbereitungen zu ihrer Jägerprüfung. Bei der Kreisjägerschaft Hubertus in Bielefeld büffelt sie seit Oktober jeden Samstag zusammen mit ihrem Bruder Henry für den Jagdschein.

Von Sandra Homann