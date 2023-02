Kita-Pläne auf dem Hof Overbeck bekommen Rückenwind

Vor allem auf zwei entscheidende Dinge muss Ralf Krahner für sein Vorhaben derzeit noch warten: Zum einen steht die genaue Zahl der Kinder noch nicht fest, die in den kommenden Jahren einen Kindergartenplatz in Werther benötigen. Zum anderen steht die endgültige Finanzierungszusage der Bank noch aus. Doch Krahner bleibt optimistisch, im Haupthaus des alten Hofs Overbeck eine Kindertagesstätte errichten zu können. Schließlich gibt es weitere Fortschritte.

Eigentümer Ralf Krahner hält an seinen Plänen in Werther fest - Kreis sagt Bedarf voraus

Noch liegt die alte Hofstelle Overbeck am Blotenberg im Dornröschenschlaf. Doch laut Eigentümer Ralf Krahner könnte noch 2023 mit der Sanierung begonnen werden. In der 377 Quadratmeter großen Deele sollen nach Krahners Wunsch zwei Kita-Gruppen einziehen.

Wie mehrfach berichtet, hat der gebürtige Wertheraner im April 2021 die alte Hofstelle Overbeck am Teutoburger-Wald-Weg erworben und will sie mit Millionenaufwand sanieren. Neben vier Reihen- und drei Doppelhäusern auf dem Areal und fünf Maisonette-Wohnungen im Haupthaus soll in der Deele des denkmalgeschützten Haupthauses auch eine Kindertagesstätte entstehen. „Auf 377 Quadratmetern Fläche fänden drei Gruppen mit bis zu 60 Kindern Platz“, sagt der Eigentümer.