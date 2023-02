Kleine Flugkünstler: Faszinierend und nützlich

In prächtigen Farben leuchtend, schlürft das Tagpfauenauge neben einem Käfer etwas Nektar aus der Blüte des Sommerflieders, während nebenan die Schwebfliegen am Insektenhotel für Flugbetrieb sorgen, fast wie einst in Berlin-Tegel. Faszinierend sind sie, die kleinen Flug- und Baukünstler. Und vor allem nützlich, etwa für die Bestäubung von Blüten. Wie vielfältig die Insektenwelt im eigenen Garten und auch schon auf Balkon oder Terrasse sein kann, wie man sie unterstützen kann, das zeigt Andreas Bader am Donnerstag, 9. Februar, in Werther.

Andreas Bader zeigt am 9. Februar in Werther: "Was da krabbelt und summt - Insektenvielfalt im naturnahen Garten" - und gibt Gestaltungstipps

So eindrucksvoll die Bilder der kleinen Mitbewohner draußen sind - sie haben es nicht leicht, ihr Lebensraum ist bedroht. Auch wenn Ende 2022 in Kanada die 15. UN-Biodiversitätskonferenz zum Erhalt der biologischen Vielfalt, also der Vielzahl der Arten und ihrer Lebensräume stattfand. Auf dieser Konferenz haben sich die Mitgliedstaaten auf einen neuen „Globalen Rahmen für Biodiversität“ mit Umsetzung in den nächsten zehn Jahren verpflichtet.

Viel Theorie - am besten, man nimmt es im Kleinen selbst in die Hand, kauft für Balkon, Terrasse oder Garten insektenfreundliche Pflanzen, die Nektar und Pollen spenden, schafft Nischen, Rückzugsräume, lässt die eine oder andere Ecke etwas wilder als das oft übliche "Überpflegte" oder als die monotone Rasenfläche. Der Frühling naht schließlich.

Denn: Aufgrund veränderter Lebensbedingungen infolge zunehmender Versiegelung der Landschaft durch Straßenbau, Wohn- und Industriebebauung sowie Intensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft haben viele Tier-, Insekten- und Pflanzenarten ihren Lebensraum verloren. So ist zum Beispiel die Biomasse der Bienen, Schmetterlinge und anderer Insekten allein in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren laut Studie des „Entomologischen Vereins Krefeld“ um 75 Prozent zurückgegangen.

Doch gibt es für viele Arten innerhalb von Städten zahlreiche Rückzugsgebiete: Auf Friedhöfen mit altem Baumbestand, in Steinbrüchen, Sandgruben, auf Feuchtwiesen, Brachflächen, an Bahndämmen - und eben in naturnah gestalteten Gärten, siehe oben - finden sich Nischen, die vielen Arten das Überleben ermöglichen.

Wertvolle Bestäuberin von Pflanzen: Die Natternkopf-Mauerbiene zählt zu den Bienenarten, die sich nur auf eine spezielle Pflanzenart spezialisiert haben. Sie sammelt nur Pollen und Nektar von dem Gemeinen Natternkopf. Foto: Andreas Bader

In seinem Vortrag zur Insektenvielfalt in naturnahen heimischen Gärten geht Referent Andreas Bader am Donnerstag, 9. Februar, zunächst der Frage nach, wie lange Insekten, die mit über einer Million bestimmter Arten weltweit anzutreffen sind, schon auf unserer Erde leben, und erläutert ihren Körperbau und Funktion.

"Viele Insekten stehen bei uns auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten und bedürfen unseres besonderen Schutzes", erklären Bader und Werthers Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus. "Besonders Gartenbesitzer können durch naturnahe Anlage und naturverträgliche Bewirtschaftung ihrer Gärten dazu beitragen, die Artenvielfalt wieder zu erhöhen." In seinem Vortrag zeigt Andreas Bader zum Beispiel Möglichkeiten in Gärten, um dort Bienen, Schmetterlinge, Käfer und Co. dauerhaft anzusiedeln. Hierzu gehören neben heimischen Bäumen und Sträuchern vor allem auch ein- und mehrjährige Blühpflanzen, die für viele Insekten wichtige Nahrungsquellen darstellen.

Wild und gepflegt gleichermaßen: Ein naturnaher Garten ist wichtig, um Insekten genügend Nahrung zu bieten. Foto: Andreas Bader

"Im letzten Teil seines Vortrags stellt der Referent in eindrucksvollen Aufnahmen aus seinem Garten verschiedene Vertreter heimischer Bienen, Wespen, Fliegen, Schwebfliegen, Libellen, Käfer und Schmetterlinge vor", kündigt Dr. Nadine Dannhaus an.

Der Vortrag "Was da krabbelt und summt - Insektenvielfalt im naturnahen Garten" in der Reihe „Biologische Vielfalt in Werther“ beginnt um 19.30 Uhr im Haus Werther, Schloßstraße 36. Der Eintritt ist frei, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stadt Werther bezuschusst private Begrünung

Wer etwas für Insekten und damit generell für die Umwelt tun will, erhält für bestimmte Projekte weiterhin finanzielle Zuschüsse von der Stadt Werther. Aus dem "Kommunalen Förderprogramm Klimaschutz" kann beispielsweise eine Dach- und Fassadenbegrünung mit 30 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst werden (zehn Euro pro Quadratmeter, maximal 500 Euro).

Eine Umgestaltung struktur- und artenarmer Vorgärten (der viel zitierten "Schotterwüsten") kann in gleicher Höhe gefördert werden. Details dazu erfährt man bei Hendrik Rottländer von der Stadt Werther, Telefon 05203 / 705-72, E-Mail: hendrik.[email protected]. Weitere Informationen ebenfalls auf www.stadt-werther.de (Leben / Umwelt und Natur).