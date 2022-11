"Hereinspaziert!", wirbt das Plakat des Evangelischen Gymnasiums Werther. Viertklässler und ihre Eltern sind am Samstag, 26. November, zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Tag der offenen Tür am Evangelischen Gymnasium Werther

Um 9.30 Uhr gibt es eine Begrüßung. Im Anschluss bis 13 Uhr können sich Kinder und Erwachsene vor dem Schulwechsel im nächsten Sommer gründlich umsehen in dem vergleichsweisen kleinen Gymnasium in privater Trägerschaft. Rundgänge sind möglich. Info-Stände sind ebenso aufgebaut wie eine Kuchentheke.

Die Grundschüler können an Schnupperunterricht teilnehmen, experimentieren und Gespräche mit älteren Schülern führen, die extra an auch an ihrem freien Tag zur Schule kommen. Auch Lehrer stehen selbstverständlich Rede und Antwort.