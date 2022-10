Kleinere Früchte, viel geringere Ernte - und trotzdem Zuversicht

Werther

Hitze und vor allem Trockenheit haben in diesem Jahr auch den Apfelbäumen zu schaffen gemacht. Dennoch blicken Hartwig und Renate Linhorst auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Werther weiter zuversichtlich nach vorne - obwohl die Ernte in ihrem Apfelgarten in dieser Saison um ein sattes Drittel zurückgegangen ist.

Von Volker Hagemann