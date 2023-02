Kleintierzüchter in Werther feiern 125-jähriges Jubiläum

Die Kaninchen, Hühner und Sittiche sind ihren Züchtern zahlenmäßig weit überlegen. Ein paar mehr Mitglieder als die derzeit 35 wären schon nicht schlecht, hatte Werthers Kleintierzuchtverein im vergangenen Oktober bei der Ortsschau durchblicken lassen. Die Züchter hoffen, dass das Interesse vor allem auch der Jugendlichen für dieses Hobby steigt, um das gesunde Fortbestehen des Vereins zu sichern. Erst einmal steht in diesem Jahr die Feier eines besonderen Jubiläums an.

Trotz des durchaus noch zu steigernden Zulaufs freuen sich die Kleintierzüchter, dass sie auch im vergangenen Jahr wieder eine Ausstellung auf die Beine stellen konnten. Das war jetzt auch bei der Hauptversammlung im Gasthof Weinhorst in Häger ein Thema. Etwa 120 Tiere von insgesamt 14 Ausstellern konnten die Besucher bei der Ortsschau im Oktober 2022 bestaunen.

Zwei große Ereignisse stehen schon jetzt fest im Kalender, wie Vorsitzender Ulrich Weiß in seinem Ausblick ankündigt: Vor dem Hintergrund, dass der Kleintierzuchtverein Werther in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, ist für den kommenden Herbst eine große zweitägige Jubiläumsortsschau in der Turnhalle der Grundschule Werther geplant. Am 7. und 8. Oktober sollen dann an der Mühlenstraße wieder zahlreiche Hühner, Sittiche, Tauben, Kaninchen präsentiert werden, womöglich auch wieder der Schaubrüter, vor dem die Besucher das Schlüpfen des gefiederten Nachwuchses erleben können.

War die "Rückkehr" des Christkindlmarkts im vergangenen Dezember ein voller Erfolg, zu dem auch die Kleintierzüchter beigetragen haben, so wollen sie auch in diesem Jahr gerne wieder mit dabei sein - und dort erneut den beliebten selbstgemachten Eierpunsch verkaufen.

Besondere Auszeichnungen erlangt

Ulrich Weiß erinnert außerdem an die im vergangenen Jahr erlangten Auszeichnungen der Vereinsmitglieder. So erhielten Dieter Meyerdrees, Marc Viez und Tino Topheide für ihr Engagement und langjährige Vereinsmitgliedschaft die Goldene Ehrennadel des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter Westfalen-Lippe. Ulrich Weiß selbst wurde 2022 auf der Landesverbandsschau in Hamm zum „Meister der Rassegeflügelzucht“ ernannt.

Sie sind immer für weitere Interessierte offen: vordere Reihe (sitzend), von links: Andreas Klußmann, Siegfried Kres, Ulrich Weiß, Tino Topheide und Günter Koppenbrink sowie (hintere Reihe, von links) Marianne Ewald, Marc Viez, Friedhelm Meyer, Dieter Meyerdrees, Heiko Ewald, Jörg Mescher, Gustav Bertram und Waltraud Bensiek. Foto: Kleintierzuchtverein Werther

Turnusgemäß standen beim Treffen bei Weinhorst auch Wahlen auf dem Programm. Zum Vereinsvorstand einstimmig wiedergewählt wurde Ulrich Weiß. Die Funktion des 2. Kassierers übernimmt Friedhelm Meyer. Jörg Mescher unterstützt als Kassenprüfer fortan Andreas Klußmann.