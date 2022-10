Komposttonnen bleiben stehen

Die Tonnen für Bio-Abfälle werden an diesem Freitag nicht überall in Werther geleert. Grund sind krankheitsbedingte Ausfälle bei der Firma PreZero.

Regulär waren am Freitag die Abfuhrbezirke 4 und 7 in Werther mit der Leerung der Komposttonnen dran. Diese blieben aufgrund der Personalausfälle des beauftragten Entsorgers allerdings voll an den Straßenrändern stehen, wie Werthers Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus mitteilte.

Bereits am kommenden Montag, 10. Oktober, soll die Leerung nachgeholt werden. Betroffene Anwohner werden gebeten, ihre Tonne spätestens morgens um sechs Uhr an die Straße zu stellen.

