Konzentrieren, schießen, entspannen

Werther

Mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger spannt Luisa den Bogen, nimmt die Zielscheibe am Ende der Wiese fest in den Blick – da ertönt hinter ihr noch einmal Daniel Boges Stimme, der die Teenagerin daran erinnert: „Denk an Deine Grundstellung!“ Luisa korrigiert den Winkel zur Schusslinie, stellt ihre Füße etwas weiter auseinander und dehnt die Sehne des Bogens erneut. „Gar nicht so einfach, macht aber einen Riesenspaß!“, sagt sie. Ferienspiele in Werther auf die sportliche Art.

Von Volker Hagemann