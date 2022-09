Kunst zum Anfassen und Ausprobieren

Ein spannendes Wochenende auf dem neuen Skulpturenpfad in Werther

Werther

Der rote Faden auf dem Weg durch den Stadtpark in Richtung Haus Werther verwundert die Spaziergänger. An dem dünnen Seil hängen einzelne Wörter von A-Z, darunter auch „Gelingen“, „Genießen“ und „Gewinnen“. Wer der Installation bis zum Ende folgt, darf der Wertheraner Künstlerin Viola Richter-Jürgens eigene Wünsche, Wörter und Träume in einen Briefkasten stecken. Der Skulpturenpfad ist eröffnet.

Von Sandra Homann