SPD: „Landesregierung tut zu wenig in der Krise“

Wiebke Esdar und Thorsten Klute zu Gast bei der SPD in Werther

Werther

Nichts weniger als eine „industrielle Revolution in einem sehr kurzen Zeitraum“ sei derzeit in Deutschland erforderlich, um die „Transformation der Wirtschafts- und Arbeitswelt“ zu erreichen. Das erklärt Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Werther. Was die Sozialdemokraten als stärkste Oppositionspartei im nordrhein-westfälischen Landtag alles auf den Weg bringen, geschehe weitgehend abseits der medialen Öffentlichkeit, beklagt unterdessen der Gesundheits- und Sozialpolitiker Thorsten Klute.

Von Johannes Gerhards