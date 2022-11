Laptop statt Schulranzen

An der PAB-Gesamtschule in Werther und Borgholzhausen ist die „Kreidezeit“ definitiv beendet

Ein Blick ins digitale Klassenzimmer. Musiklehrer Manfred Pohlschmidt demonstriert die neuen Möglichkeiten im Kurs des 11. Jahrgangs. Fernsehgerät, Overheadfolien und einfacher Bildschirm haben ausgedient, stattdessen stehen in allen Unterrichtsräumen jetzt digitale "E-Screens" mit nahezu unendlichen Möglichkeiten.

Die bekannten Schultafeln und die damit verbundene „Kreidezeit“ gehören bereits der Vergangenheit an. Stattdessen stehen in jedem Klassenraum jetzt an einen überdimensionierten Bildschirm erinnernde „E-Screens“, über die schulische Netzwerke sichtbar gemacht werden können. Sie vereinen die didaktischen Möglichkeiten von Fernsehgerät, Overheadprojektor und Tafel und bieten darüber hinaus noch viel mehr.