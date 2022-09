Leseherbst Werther bietet inspirierende Bücher

Selbst die Einschränkungen in der Coronapandemie konnten dieser Tradition nichts anhaben, lediglich das Angebot musste vorübergehend reduziert werden. In diesem Jahr stellen zwei Schriftstellerinnen und ein Autor ihre Werke in Werther persönlich vor. Den Anfang macht am 23. September Alexa Hennig von Lange. Um 19.30 Uhr liest sie im Haus Werther aus „Die karierten Mädchen“.

