Lichterfahrt der Landjugend bekommt grünes Licht

Werther

Die Idee war vor zwei Jahren unter den Erschwernissen der Coronaregeln geboren worden - und ist 2020 und 2021 derart gut bei Zuschauern und Teilnehmern angekommen, dass sie auch in dieser Adventszeit von vielen schon lange herbei gesehnt wird: die stimmungsvolle Fahrt mit festlich beleuchteten Traktoren durch alle Wertheraner Stadtteile. Am Donnerstag haben die Organisatoren der Landjugend Werther auch von behördlicher Seite grünes Licht dafür bekommen. Denn in manchen anderen Orten gab es in diesem Jahr durchaus Gegenwind.

Von Sandra Homann und Volker Hagemann