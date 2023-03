Male doch einfach den Frühling!

Anlässlich des "Frühlingserwachens" am 26. März in Werther plant die "Runde Ecke" eine Mitmachaktion

Damit meint sie die diesjährige Aktion der "Runden Ecke" an der Ravensberger Straße anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags am 26. März. Um die entstehenden Kunstwerke ins rechte Licht zu rücken, sollten alle Teilnehmenden an diesem Wettbewerb ihre Bilder bis spätestens zum 19. März einreichen; das geht im "Bauerngärtchen" an der Ravensberger Straße oder bei der Versicherung Töppich gegenüber.