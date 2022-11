"Martins Beispiel macht uns Mut"

Es ist eine schöne kleine Geschichte, die engagierte Kinder am Samstagnachmittag in der katholischen Kirche St. Michael in Werther verlesen und mit Bildern begleiten. Sie handelt von einem kleinen Jungen Namens Martin, der nicht seinen Mantel teilt, sondern seine Laterne. Beeindruckend gestaltet sich auch im Anschluss der große Martinsumzug.

Seine Laterne verschenkt Martin sogar an seinen Freund Thomas und macht ihm damit eine riesengroße Freude. „Darum geht es doch. Verbreitet Licht und Freude, denn so wird es schöner in der Welt! Jeder von uns kann ein Sankt Martin sein und teilen - ob in der Kita oder in der Schule. Sein Beispiel macht uns Mut“, sagt Pastorin Marion Forthaus in Richtung der in der Kirche versammelten Kinder.