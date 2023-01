Kreis Güterloh will Zuschüsse für Böckstiegel-Stiftung enorm steigern

Werther

Das Peter-August-Böckstiegel-Museum (PAB) in Werther steckt offenbar in einer ernsten Krise. Der Kreis Gütersloh will seinen Zuschuss deshalb massiv erhöhen.

Von Matthias Bornhorst