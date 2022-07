Mehr Öl: P+P dreht das Gas runter

Es ist im ureigenen Interesse des Wertheraner Präzisionsrohrherstellers, dass die deutschen Gasspeicher in der aktuell angespannten Lage gut gefüllt sind. Deshalb hat Poppe + Potthoff Montagmorgen in Teilen seine Ölheizung wieder hoch gefahren, um den Gasverbrauch zu reduzieren.

Hier wird künftig wieder verstärkt Heizöl anstelle von Erdgas eingesetzt: Ein Blick auf das P+P-Rohrwerk an der Engerstraße.

In bestimmten Prozessschritten sei es möglich, von Erdgas auf Heizöl umzusteigen, teilte das Unternehmen mit. Je nach Auslastung werde so eine Einsparung von bis zu 30 Prozent Erdgas in der lokalen Produktion erreicht.