Menschen spenden viel mehr als gedacht

Deutlich größer als angesichts der Krisenzeiten zunächst befürchtet fällt die Spendenbereitschaft der Menschen in Werther aus: Dieses erfreuliche Fazit zieht jetzt Marion Jensen vom Kreisfamilienzentrum "Familien ohne Sorgen" (Fam.o.S.). Für die Weihnachts-Spendenaktion der Tafel-Verteilstelle in Werther kamen von vielen Seiten Geldspenden, Leckereien und andere Sachspenden. Das sorgt jetzt bei den bedürftigen Familien für glückliche Gesichter.

Was für eine tolle Resonanz der vielen Spender! Damit konnte das ehrenamtliche Team der Tafel in Werther jetzt 92 weihnachtlich gefüllte Tüten an bedürftige Menschen in Werther verteilen. Das freut auch die Helferinnen (von links) Susanne Weiß-Honsel, Lai Min Yong-Heidt, Inge Guntenhöner, Erika Hölling, Edeltraud Redecker und Marianne Schröder.

"Wir waren im Vorfeld nicht so sicher, ob die Menschen angesichts der vielfach gestiegenen Kosten und der unsicheren wirtschaftlichen Lage so spendenbereit sein würden wie in den vergangenen Jahren", gibt Marion Jensen zu. "Aber wir wurden positiv überrascht: Die Spendenbereitschaft der Wertheranerinnen und Wertheraner war sogar noch höher, so dass wir ein Mehrfaches des für die Weihnachtsaktion benötigten Geldes erhalten haben!", freut sie sich.

Das hat es dann doch noch ermöglicht, für all die Menschen, die in Werther die Hilfe der Tafel regelmäßig in Anspruch nehmen müssen, auch Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Denn wer ohnehin jeden Euro mehrmals umdrehen muss, kann sich Geschenke für sich und andere kaum leisten.

"Wir haben für Weihnachten Ware bestellt und gekauft", berichtet Marion Jensen. "Zusätzlich haben wir noch von verschiedenen Spendern Sachspenden erhalten: So hat der Edeka Speicher unseren Einkauf noch aufgestockt, eine Schule hat die vom Weihnachtsmarkt übriggebliebenen Kekse und Marmeladen gespendet und ein örtlicher Imker Honig. Eine Kita spendete Kekse, Stollen und andere Süßigkeiten, weil ihre Weihnachtsfeier wegen Krankheit ins Wasser gefallen war. Bestimmt habe ich auch noch jemanden vergessen", nennt die Diplom-Pädagogin Beispiele für die Hilfsbereitschaft vieler Privatpersonen und Institutionen.

"Dafür sind wir sehr dankbar! Am Mittwoch durften wir nun all diese schönen Dinge an unsere Tafelkundinnen und -kunden verteilen. Die Freude war bei allen groß, und viele waren sehr gerührt", berichtet Jensen.

Geldspenden werden auch für weitere Lebensmitteleinkäufe verwendet

Die Geldspenden, die jetzt nicht für den Weihnachtseinkauf benötigt wurden, werden über das Jahr hinweg für Einkäufe verwendet, die direkt den Tafel-Empfängern in Werther zugute kommen. Ein kleinerer Teil wird auch an die Zentrale in Gütersloh weitergegeben, ohne die die Arbeit auch in Werther nicht funktionieren würde.

Marion Jensen dankt noch einmal auch den 20 Ehrenamtlichen der Wertheraner Tafel-Verteilstelle, "ohne die die ganze Lebensmittelausgabe und erst recht keine Großaktion wie diese möglich wäre".