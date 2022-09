Mercedes vor  Metallwand gefahren

Auf dem Ostwestfalendamm ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen, der für Beeinträchtigungen im Berufsverkehr gesorgt hat. An der Auffahrt Johannistal kam ein Mercedesfahrer ins Schleudern und prallte gegen eine Metallwand.

Verletzt wurde niemand. Zwei Spuren mussten vorübergehend gesperrt werden, was stadtauswärts zu Staus führte. Der 25-jährige Mann aus Werther wollte gegen 8 Uhr, mit seiner Mercedes C-Klasse den OWD in Richtung Quelle befahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde vorsichtshalber jedoch von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Totalschaden, woraufhin er abgeschleppt werden musste. Der Schaden ist auf 7.500 Euro geschätzt worden. Die Unfallaufnahme dauerte bis 9 Uhr an.