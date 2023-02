Millionen bestaunen das Sonnenblumenfeld aus Werther

Werther

Die Fotos von Uwe Schmale bestaunen Tausende Follower. Einige schaffen es auch ins Fernsehen, wenn dort vor einem Millionen-Publikum das Wetter präsentiert wird. So auch das Sonnenblumenfeld an der Heinrichstraße, das Schmale in Werther fotografiert hat. Beim Besuch in der alten Heimat werden viele Erinnerungen wach.

Von Sandra Homann