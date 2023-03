Millionen für die Natur am Schwarzbach: Werther bekommt so viel Fördergeld wie noch nie

Rekord: Stadt erhält 2,94 Millionen Euro vom Bund - und will mit Klimaschutz-Projekten bis 2025 das Stadtgebiet aufwerten

Werther

Es ist die größte finanzielle Förderung, die Werther in seiner Stadtgeschichte jemals bekommen hat: Rund 2,94 Millionen Euro erhält die Stadt vom Bund – als eine von nur 64 Städten in ganz Deutschland. Dieser große Schluck aus der Pulle soll der Natur zugute kommen, er stammt aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Zusammen mit weiteren 518.000 Euro aus städtischen Mitteln soll bis Ende 2025 eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen entlang des Schwarzbachs umgesetzt werden; von der Ufer-Renaturierung über Bänke und Infotafeln bis hin zur Gestaltung von Wegen und Grünzügen.

Von Volker Hagemann