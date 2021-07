Mit 94 Jahren schick und technisch topfit

Noch sind an dem 1927 errichteten Wohnhaus des Ehepaares Wannke einige Restarbeiten auszuführen. Doch für die energetische Sanierung überreicht Werthers Klimaschutzmanagerin Annika Nagai (links) schon jetzt an Tina Wannke die Urkunde und die in Glas gefasste „Blaue Hausnummer“.

Mit dieser Auszeichnung honoriert die Initiative „Altbauneu“ des Kreises Gütersloh den Aufwand, den Hausbesitzer und Häuslebauer betreiben, um ihr Gebäude energetisch zu sanieren oder klimafreundlich zu errichten. 2020 wurde der Wettbewerb um die „Blaue Hausnummer“ erstmals in sechs Kommunen ausgerichtet, darunter in Werther. An bestehenden Wohnhäusern müssen dafür mindestens drei entsprechende Maßnahmen – beispielsweise an Heizung, Dach oder Dämmung – umgesetzt werden oder gleich KfW-Effizienzhaus-Niveau erreicht werden, Neubauten müssen mindestens KfW-Effizienzhaus-Standard 55 erfüllen.