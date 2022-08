Mit Mühle, Memory und Minigolf

„Werther spielt!“ geht in die nächste Runde: Auch an diesem Samstag, 20. August, soll sich der Venghauss-Platz erneut mit Leben füllen. Nach der Premiere Anfang Juli lädt der SPD-Ortsverein nun zum zweiten Spieletag ein.

Auf dem Venghauss-Platz in Werther kann an diesem Samstagnachmittag wieder nach Lust und Laune gespielt werden: Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen willkommen.

Dann sind wieder alle Besucher willkommen, bei Mensch ärgere dich nicht, Mühle, Dame, Skat und zahlreichen weiteren Spielen gemeinsam gemütlich-gesellige Stunden zu verbringen.

Der Spieletag beginnt um 14 Uhr zunächst mit einem Angebot für die jüngeren Besucher auf dem dann autofreien Venghauss-Platz. Kinder und Jugendliche haben die Qual der Wahl und können unter vielen Gesellschaftsspielen, Brettspielen, Straßenspielen und dem Glücksrad auswählen – sogar Minigolf ist hier möglich.

Gegen 17 Uhr erweitert die SPD das Spieleangebot um Interessantes für Erwachsene und junge Erwachsene. Genau wie auch schon beim ersten Spieletag stellt die Stadtbibliothek Werther für diese Veranstaltung wieder zahlreiche Spiele für Groß und Klein zur Verfügung. Und ebenfalls wie im Juli sorgen die am Venghauss-Platz ansässigen Gastronomen für Stärkung.

Darüber hinaus erinnert SPD-Ortsvereins-Vorsitzende Annette Milke-Gockel an die Verlosung attraktiver Preise: „Wer beim Spieletag auf einem Kärtchen seine Adresse einträgt, kann sich mit etwas Glück demnächst über einen der Gewinne freuen.“ Für die Kinder könnte ein Eis herausspringen, unter den Erwachsenen werden Werther-Gutscheine verlost. Die Verlosung folgt am 17. September – dem dritten und letzten SPD-Spieletag in diesem Jahr.