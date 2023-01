Mit Mütze im Unterricht

Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums Werther müssen sich nach den Ferien nicht warm anziehen. Sie wollen es. Denn am Montag, 9. Januar, bleibt die Heizung (vergleichsweise) kalt.

Erster„ Dicker-Pulli-Tag“ in Werther: EGW dreht die Heizung runter

Zum ersten Mal beteiligt sich das EGW am "Dicker-Pulli-Tag". Die Jüngsten - hier die 5b - ziehen die Großen mit und haben die Energiespar-Aktion gut vorbereitet.

Die Schule beteiligt sich zum ersten Mal gemeinschaftlich an der Energiespar-Aktion „Dicker-Pulli-Tag“. Natürlich wird es nicht bitterkalt sein in den Klassenräumen. Nur ein, zwei Grad kühler also sonst, weil die Gasheizung bewusst einen Tag später aus dem Ferienmodus hochgefahren wird.