Werther

Das Mitmachkonzert mit der Kinderrockband "Krawallo" zum Auftakt begeistert vor allem die ganz jungen Fans. Es geht um Vielfalt, Groß und Klein sollen mitmachen, integriert werden. Das kommt am Freitag in Werther sehr gut an - und bildet den besonderen Rahmen für die darauffolgende Sportlerehrung. In der Turnhalle an der Grundschule Werther ist an diesem Abend richtig was los, die Resonanz ist riesig.

Von Sandra Homann