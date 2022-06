Monopoly auf dem Venghauss-Platz

„Dies ist das Herz von Werther, die Atmosphäre mit Bänken, Blumen und Fachwerk ist so schön! Man könnte hier so vieles machen“, schwärmt Zehra Erfmann, deren Schwester Filiz Cakitli Venghauss-Grill und -Pizzeria am C.F.-Venghauss-Platz betreibt. Diesen Platz aufzuwerten, mehr für Freizeitaktivitäten zu nutzen, das wünscht sich auch der SPD-Ortsverein Werther. Die SPD lädt daher zu drei Samstagen auf den Venghauss-Platz ein, die unter dem Motto stehen: „Werther spielt!“ Auftakt ist am 2. Juli.

SPD Werther will das Areal mit mehr Leben füllen und lädt zu drei Nachmittagen unter dem Motto „Werther spielt!“ ein

„Wir wollen zeigen, dass man hier viel mehr machen kann als nur zu parken“, sagt Ortsvereinsvorsitzende und Ratsfrau Annette Milke-Gockel augenzwinkernd in Anspielung auf die Diskussion, wo in Werthers Innenstadt wie viele Parkplätze sind – und wo mancher Pkw-Stellplatz kürzlich für das probeweise aufgestellte Stadtmobiliar weichen musste.

Die Idee, die in den Reihen der SPD aufgekommen ist: „Wir möchten mit den Wertheranern und allen weiteren Besuchern spielen!“, sagt Milke-Gockel. Das sei ein einfacher Versuch, den Venghauss-Platz zu beleben, völlig unkompliziert, „und das Ganze richtet sich an jede Altersklasse“, ergänzt Fraktionsvorsitzender Georg Hartl. Einziger Aufwand sei gewesen, sich für den westlich der Tiefenstraße gelegenen Teil des Platzes für die drei Samstagnachmittage eine Sperrgenehmigung beim Kreis Gütersloh zu holen.

Auch größere Spiele direkt auf dem Platz sind geplant

Geplant sind drei gemütliche Spielenachmittage in ungezwungener Atmosphäre: Am 2. Juli, 20. August und 17. September kann jeder, der möchte, vorbeikommen und mitmachen. Skat und Doppelkopf, Rommé, Mensch ärgere dich nicht, Dame, Mühle und zahlreiche weitere Karten- und Brettspiele sind im Angebot, „viele davon leiht uns die Stadtbibliothek Werther“, freut sich Vorstandsmitglied und Ratsfrau Erika Sahrhage.

„Wir werden an den drei Samstagen Tische und Bänke aufstellen, darüber hinaus wird es auch größere Wurf- und Ring-Spiele auf dem Platz selbst geben“, kündigt Annette Milke-Gockel an. In mehreren Geschäften habe man Plakate für „Werther spielt!“ aufgehängt: „Die meisten finden die Idee gut“, hat die Ortsvereinsvorsitzende bei den Händlern gehört.

Gastronomen sind mit im Boot

Beginn ist an allen drei Terminen jeweils um 14 Uhr mit Spielen für Kinder und Junggebliebene, etwa ab 17 Uhr sind alle Jugendlichen und Erwachsenen zum Spielen aufgerufen. Dann ist jeweils auch die Gastronomie rund um den Venghauss-Platz mit im Boot: Venghauss-Grill und -Pizzeria, Royal Indisches Restaurant, Restaurant Saigon, Café und Bistro Zeitlos und ab 20. August auch das Geschäft Wein Anton haben am Venghauss-Platz ohnehin auch Außensitzplätze; die Gastronomen wollen an den Spielenachmittagen kleine und größere Speisen und Getränke anbieten. Sollte es regnen, soll „Werther spielt!“ geschützt unter einem Pavillon stattfinden.

„Natürlich wäre es schön, den Venghauss-Platz auch dauerhaft viel mehr für solche oder andere Aktivitäten zu nutzen“, wünscht sich Annette Milke-Gockel. „Aber jetzt warten wir erst einmal die Resonanz auf die Premiere ab.“ Kleiner Wermutstropfen am Rande: Das neue Stadtmobiliar wird wohl erst gegen Ende des Jahres geliefert und aufgestellt werden können.