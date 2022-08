Musik auf dem Waschbrett ist schon jetzt ein Renner

Welches Englisch-Level ist für mich das richtige, welchen Kurs sollte ich dafür belegen? Wieso bieten Sie Schwedisch nur an diesem oder jenem Tag an? Gibt's für mich Gebühren-Ermäßigung? Fragen wie diese nehmen die VHS-Leitung und die Bürgermeister im Altkreis Halle auch persönlich entgegen, wollen den Kontakt pflegen. So wie jetzt vor dem Rathaus in Werther.

Pilates und Yoga gehören zu den Rennern, Englisch und Gitarrespielen: Nur einige der vielen hundert Kurse, die die Volkshochschule Ravensberg auch im neuen Herbstsemester erneut anbietet.

Was, wo, mit welchen Vorkenntnissen: All das können Interessierte zwar per Telefon, E-Mail und in der VHS-Geschäftsstelle in der Kiskerstraße 2 in Halle klären – „aber gerade auch der persönliche Kontakt liegt uns am Herzen“, betonte VHS-Vize-Chefin Sylvia Feld, während sie jetzt mit Werthers Bürgermeister Veith Lemmen vor dem Rathaus in Werther allen Interessierten Rede und Antwort zum neuen Semester stand.

„Manche haben sich hier gleich angemeldet, andere wünschen sich bestimmte weitere Kurse, was wir ebenfalls notieren“, berichtete Feld. "Da wird nach dem richtigen Kursniveau gefragt, wenn jemand vielleicht nach ein paar Jahren wieder mit Englisch oder Französisch loslegen möchte und seine alten Kenntnisse nicht gleich zum passenden Kurs einordnen kann. Oder es wird nach weiteren Wochentagen für Yoga und andere Kurse gefragt. Aber wir haben eben auch nur eine begrenzte Zahl an Kursleitungen, danach richten sich in der Regel die Kurszeiten. Und wir versuchen schon, viel möglich zu machen", erklärte die VHS-Vize-Chefin.

Bürgermeister Veith Lemmen nahm sich ebenfalls Zeit für Gespräche rund um die VHS und ihr Programm. Er ist dankbar für das VHS-Engagement: „Neben dem Lernerfolg stellen die Veranstaltungen für viele Teilnehmer noch viel mehr dar: nämlich einen verlässlichen Ruhepol nach Feierabend. Auch angesichts der vielen Probleme zwischen Krieg, Inflation und Weiterem ist das den Leuten wichtig", hat Lemmen immer wieder gehört.

Persönliche Beratung an weiteren Terminen

Sylvia Feld staunt derweil über die tolle Resonanz auch auf eher ungewöhnliche Veranstaltungen der VHS: „Musik auf dem Waschbrett vermitteln wir erst im November – und haben dafür schon mehrere Anmeldungen!“

Die persönlichen Gespräche in der Reihe "VHS vor Ort" im Altkreis Halle gehen weiter: Am Donnerstag, 18. August, ist die VHS gemeinsam mit Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß von 14 bis 17 Uhr auf dem dortigen Wochenmarkt vor dem Rathaus vertreten, am Freitag, 19. August, gemeinsam mit Halles Bürgermeister Thomas Tappe auf dem dortigen Wochenmarkt, zwischen 10 und 12 Uhr in der Haller Innenstadt.

Weitere Termine und Informationen unter www.vhs-ravensberg.de