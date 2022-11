Nachhilfe in Sachen Fahrradzone

Schilder sollen noch im November in Werther aufgestellt werden

Werther

Die letzten fehlenden Schilder sind eingetroffen, die Fahrradzone rund um das Evangelische Gymnasium Werther soll damit in Kürze endgültig an den Start gehen. Was bedeutet das für die Verkehrsteilnehmer? Ein Überblick.

Von Margit Brand