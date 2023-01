Neuer Leiter steht vor neuen Herausforderungen - auch in Werther

Marc Korbmacher hat zum 1. Januar die Leitung der Diakonischen Stiftung Ummeln übernommen. Zur Stiftung gehört auch die Flex Eingliederungshilfe gGmbH in Werther. An allen Standorten gilt es, neue Herausforderungen zu meistern, etwa durch den Fachkräftemangel und steigende Energiekosten.

„Ich freue mich darauf, die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und mich gemeinsam mit ihnen für Menschen in besonderen Lebenslagen stark zu machen“, erklärt der neue Vorstand. Zum ersten Arbeitstag begrüßten ihn der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Domeyer und dessen Stellvertreterin Friederike Streitbörger in seinem neuen Büro an der Ummelner Veerhoffstraße. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die zukunftsfähige Gestaltung der Stiftung. Die Führungskräfte hießen Marc Korbmacher ebenfalls herzlich willkommen.

Marc Korbmacher hat nach einer kaufmännischen Ausbildung Diakoniewissenschaften und Religionspädagogik in Heidelberg und Hannover studiert. Danach arbeitete er in verschiedenen Funktionen in der Diakonie, ehe er 2013 die Geschäftsführung der Diakonie für Bielefeld übernahm.

In der Region ist der 48-Jährige gut vernetzt. Dies wird für die nächsten Schritte in die Zukunft der Diakonischen Stiftung Ummeln hilfreich sein. „Die Sozialwirtschaft steht vor großen Herausforderungen“, erklärt Korbmacher und nennt zum Beispiel die neuen Anforderungen durch das Bundesteilhabegesetz, den Fachkräftemangel und aktuell die hohen Energiekosten.

Es gibt also viel zu tun, in der Branche allgemein und in der Stiftung, wo etwa die Dezentralisierung der Eingliederungshilfe fortgesetzt und die Jugendhilfe auf künftige gesetzliche Standards vorbereitet werden. Doch Marc Korbmacher ist überzeugt: „Die Diakonische Stiftung Ummeln ist auf einem guten Weg Richtung Zukunft, und wir werden ihn konsequent weitergehen - zum Wohl der Menschen, für die wir uns einsetzen und die uns vertrauen.“

Zur Flex-Eingliederungshilfe gGmbH gehört in Werther unter anderem auch das "Haus Quellengrund". Foto: Margit Brand

Die Diakonische Stiftung Ummeln unterstützt Kinder, Eltern, Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf, um ihnen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dafür bietet die Stiftung ihnen Wohnen, Begleitung, Pflege, Beratung, Bildung und Freizeit.

In Werther hält die Tochtergesellschaft, die Flex Eingliederungshilfe gGmbH, in mehreren Häusern Wohnangebote für insgesamt 137 Menschen mit geistiger und bzw. oder psychischer Behinderung vor - im Zentrum von Werther ebenso wie am Teutoburger-Wald-Weg. Neben der individuellen Unterstützung im Wohnbereich können die Klienten tagesstrukturierende und Freizeitangebote nutzen. Angesichts der Neubauten der Stiftung in Versmold und Brackwede zeichnen sich demnächst Umzüge mehrerer Klienten auch aus Werther ab. Spannend dürfte die Frage werden, in welcher Form bestehende Gebäude am Standort Werther danach genutzt werden.