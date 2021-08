Neueröffnung noch dieses JahrAmedia-Hotel bleibt bis zum 10. Januar geschlossen

Hotelzimmer sind aktuell rar in Werther. Während das Stadthotel noch nicht wieder geöffnet hat, gibt es im Amedia/Best Western an der Engerstraße quasi einen selbst verordneten „Lockdown“. Per Aushang an der Eingangstür oder auch per Website werden Interessenten darüber informiert, dass das Haus vom 1. Oktober bis 10. Januar geschlossen sei. Dass die Corona-Flaute ausschlaggebend dafür war, das Haus mit seinen 38 Zimmern vorübergehend vom Netz zu nehmen, kann letztlich nur vermutet werden. Die zuständige Leitung des Hauses, das zur Gruppe der Plaza-Hotels gehört, hat trotz mehrfacher Nachfrage keine nähere Begründung geliefert. Werther (WB). Ein Jahr lang waren die Türen der Gaststätte „Sedan“ und dem dazugehörigen Stadthotel Werther geschlossen, nun sind sie zumindest für Handwerker schon einmal wieder geöffnet. Und es zeichnet sich ab, dass der Betrieb von Restaurant und Hotel bald wieder aufgenommen wird. „Ich rechne mit einer Neueröffnung noch in diesem Jahr“, sagt Thomas Schmidt im Namen der Eigentümergesellschaft ECI, ohne allerdings schon Details zu verraten.

Margit Brand