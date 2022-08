Grünen-Sprecher: Facebook-Kommentare zum Verkehrsversuch in Werther nicht repräsentativ

Werther

Auch die Grünen in Werther verurteilen das Entfernen und Beschmieren von Verkehrsschildern in der neuen Einbahnstraße in der Innenstadt. Sprecher Ulrich Artmann nimmt Stellung zu einem vermeintlichen "Kommunikationsproblem" und sieht Facebook-Debatten kritisch.

Von Margit Brand