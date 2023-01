Niemals vergessen

Werthers Bürgermeister legt Kranz im Gedenken an die Holocaust-Opfer nieder

Bürgermeister Veith Lemmen hat einen Kranz am Mahnmal vor der Adler-Apotheke niedergelegt.

Am Freitag vor 78 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Millionen Juden wurden systematisch ermordet. Zur Erinnerung an den Holocaust legte Lemmen am Gedenkstein der alten Synagoge im stillen Gedenken einen Kranz nieder.

„Sechs Millionen europäische Juden wurden ermordet. Unvergessen bleibt ihr Leid und das Leid der Überlebenden. Auch aus Werther wurden Juden systematisch vernichtet. Es ist hier passiert, also kann es wieder passieren", findet Lemmen zu diesem Anlass mahnende Worte.

Gefährliche erste Schritte

"Um uns davor zu schützen, werden wir als Stadtgesellschaft weiter entschieden für Toleranz, Demokratie und Freiheit eintreten. Die Verächtlichmachung von anderen, die Unterscheidung in wichtigeres und unwichtigeres Leben, Aufrufe zur Gewalt - das sind gefährliche Schritte auf dem Weg zur Entmenschlichung und letztlich zum Mord", erklärt er weiterhin.

"Deshalb ist es die Verantwortung aller, dass jüdisches Leben und das friedliche Miteinander aller Menschen in unserer Mitte einen festen Platz haben." Als Bürgermeister werde er immer dafür einstehen, versicherte Lemmen. "Wir werden gemeinsam dafür eintreten, dass Auschwitz nie wieder sei!“