Noch ein Einbruch an Weststraße

Unbekannte dringen in Werther in Tagungshaus unweit von Gesamtschule und Kita ein

Die Spuren der Zerstörung sind noch sichtbar, hier am Eingang zur Dreifach-Sporthalle an der Gesamtschule.

Tatort diesmal: das Tagungshaus am Meyerfeld, im Dreieck Sportplatz, Freibad und Böckstiegel-Gesamtschule gelegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind Unbekannte dort zwischen Mittwochabend (23.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) in ein Büro eingebrochen. Eine Glastür sei eingeschlagen worden, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Angaben entkamen die Täter ohne Beute.