Dank aufmerksamer Zeugen fassten ihn Polizeibeamte am vergangenen Dienstag in Bielefeld. Der Wertheraner versuchte gegen 16 Uhr in einem Innenhof an der Huberstraße ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen.

