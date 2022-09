Welch großes kreatives Potenzial sie haben, das zeigen Bewohner der Flex Eingliederungshilfe in Werther bei einer Ausstellung in der Kreissparkassen-Filiale.

In der Wertheraner Sparkasse ist noch nicht alles wieder an seinem Platz. Aber die Stellwände für Ausstellungen stehen bereit. „Ab dem 5. Oktiber stellen wir Holzskulpturen und Bilder der Flex Eingliederungshilfe aus, wir freuen uns auf bunte, fröhliche Werke in unserem Foyer,“ so Vera Cronsbruch von der Kreissparkasse.

Seit drei Jahren treffen sich die Bewohner in den Werkstätten am Teutoburger-Wald-Weg 7, es wird in der Werkstatt lackiert und geschliffen, unter der Leitung von Daniel Boge wurden Skulpturen aus Holzstämmen geschnitzt und verziert. Violetta Gomez leitet das Kunstprojekt mit zehn Klienten.

Das Thema der Ausstellung lautet „Perlenglanz“, ansonsten waren keine Grenzen gesetzt und jeder konnte seiner Fantasie freien Lauf lassen. Da glitzert ein dunkler Michael Jackson mit Strasskette neben einem Portrait von Peter Maffay, die Helden der Jugendzeit, mit fröhlichen Eigenkreationen um die Wette.

Auf ihre eigene Vernissage freuen sich die Teilnehmer schon lange, ist sie doch immer wieder aufgrund der Pandemie verschoben worden. Die Kreissparkasse lädt alle Interessierten zur Eröffnungsfeier am Mittwoch, 5. Oktober, ab 15 Uhr ein, etwa vier Wochen verbleiben die Werke im Foyer und können zu den regulären Öffnungszeiten bewundert werden.