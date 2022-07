Personalnot gerade noch rechtzeitig gelöst

Lange musste auch die Stadt Werther nach weiteren Freibad-Mitarbeitern suchen – doch jetzt ist die Saison erfolgreich in vollem Gange

Werther

Baden, schwimmen, in der Sonne faulenzen, Feierabend und freie Tage genießen – dass Werthers Freibad auch in dieser Saison wieder täglich zu entspannten wie sportlichen Stunden lockt, ist keine Selbstverständlichkeit. In letzter Minute konnte die Saison doch noch wie erhofft beginnen.

Von Volker Hagemann