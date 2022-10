Personalnot ist vorerst überwunden

Griechisch essen in der „Paar-Kurve“: Nach einem Jahr Zwangspause feiert das „Almani“ in Werther Wiedereröffnung

Werther-Isingdorf

Das Gebäude mit dem beliebten Restaurant in der alten „Paar-Kurve“ ist vielen Wertheranern und auch vielen Auswärtigen gut bekannt – doch mittlerweile ein Jahr lang war es hier still geworden in den Räumen und auch in dem großen Biergarten an der Bielefelder Straße 117. Das ist nun passé, das Team des „Almani Werther“ blickt wieder optimistisch nach vorn.

Von Sandra Homann