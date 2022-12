Plädoyer fürs Vorlesen

Vorlesen klappt auch schon im Bilderbuch-Alter. Gerade das Verstellen der Stimme bei der wörtlichen Rede kommt bei Kindern gut an.

Nicht nur jüngst am bundesweiten Tag des Vorlesens, an dem die ehrenamtlichen Geschichtenerzähler der Bücherei wieder ausgeschwärmt sind in Schulen und Kitas, und den die Stiftung Lesen zum Anlass genommen hat, die Ergebnisse des jüngsten "Vorlesemonitors" zu veröffentlichen.