Politik beschließt vierte Verkehrszählung - die kostet tausende Euro

Eine vierte Verkehrszählung im April oder Mai soll noch mehr verwertbare Fakten zum Einbahnstraßen-Versuch in Werther bringen. Das hat die Politik am Montagabend mit breiter Mehrheit beschlossen. Doch es gibt auch deutliche Kritik und die Frage nach den Zusatzkosten.

Einbahnstraßen-Versuch in Werther: Ausschuss-Mehrheit will noch mehr verwertbare Zahlen

Bis Ende August 2023 läuft der Verkehrsversuch nach jetzigem Stand der Dinge noch. Bis dahin bleibt ein gut hundert Meter langer Abschnitt der Ravensberger Straße zumindest für Kraftfahrzeuge nur in Richtung Volksbank/Café Bossert befahrbar.

Weiterhin erhitzt der für ein Jahr probehalber eingerichtete Einbahnstraßen-Abschnitt in der Ravensberger Straße in Werthers Zentrum die Gemüter – auch am Montagabend im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales.