 Polizei kontrolliert – 50 Euro Bußgeld

Die Polizei hat am Donnerstag die neue Einbahnstraßen-Regelung in Werther überwacht und bei Verstößen Bußgelder in Höhe von 50 Euro erhoben.

Die Polizei hat Donnerstag-Nachmittag in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt. Autofahrer, die trotz des Verbots die Ravensberger Straße in die „falsche“ Richtung genutzt haben, mussten eine Bußgeld in Höhe von 50 Euro berappen. Der Versuch zur erhofften Entzerrung des Verkehrs in der Innenstadt hat am Dienstag begonnen und soll ein Jahr andauern. Schon an den ersten beiden Tagen war es vor dem Verbotsschild zu Wendemanövern gekommen, während andere Fahrer die neue Beschilderung übersehen oder schlichtweg ignoriert haben. Genau das hat nun am Donnerstag zu ersten empfindlichen Strafen geführt.