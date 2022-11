Praktische Tipps, um Energie zu sparen

Vier bis fünf Veranstaltungen dieser Art gab es vor der Pandemie jährlich. Nun startet die SPD Werther wieder mit einer Podiumsdiskussion im Haus Werther. Das Thema „Energiesparendes Wohnen“ am Montag, 28. November, um 19.30 Uhr ist brandaktuell: Was können jeder Einzelne, Politik und Wissenschaft tun, um gemeinsam Lösungen in der Klima- und Energiekrise zu finden? Verschiedene Experten folgen der Einladung und diskutieren mit den Besuchern. Volker Nau, Geschäftsführer der EGW GmbH gibt Einblicke in die Situation für Werther und die steigenden Kosten für Strom und Gas. Petra Schepsmeier, Klimanetzwerkerin für die Region OWL (Energy 4 Climate) informiert über Förderungen und nachhaltige Energien. Und Christian Obrok, MdL aus Herford aus dem Ausschuss Wirtschaft, Klimaschutz und Energie, zeigt verschiedene Perspektiven auf, was die Politik erreichen kann in Sachen Klimaschutz. Moderiert wird die Diskussion von Freddy Cordes, ebenfalls Mitglied des Landtages. Die SPD wünscht sich einen regen Austausch zwischen Experten und Zuhörern und verspricht, dass es auch ganz praktische, für jeden machbare Tipps und Anregungen gibt. Wann lohnt sich der Austausch alter Haushaltsgeräte oder macht eine Balkon-Solaranlage auch für Mieter Sinn?

