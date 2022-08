Wer sich in Werther eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage aufs Dach setzen will, muss künftig ohne eine Förderung der Stadt Werther auskommen. In den Förderrichtlinien für 2023 sind zumindest diese beiden Punkte herausgenommen worden. Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales hat dem Vorschlag der Verwaltung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung am Montagabend zugestimmt. 20.000 Euro stehen dafür im kommenden Jahr zur Verfügung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar