Alkoholisierte Personen am Busbahnhof Werther leisten Widerstand - ein Beamter wird leicht verletzt

Werther

Bei einem Polizeieinsatz am Busbahnhof in Werther leisteten ein 22-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau in der Nacht zu Mittwoch, 1. Februar, erheblichen Widerstand und verletzten einen Beamten leicht. Dem vorausgegangen war laut Polizei Randale. Bei der Fahrt ins Polizeigewahrsam wurden die Störer obendrein handgreiflich.